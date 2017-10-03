Мэр Еревана встретился с временным поверенным в делах Украины в Республике Армении Русланом Бойченко

Мэр Еревана Тарон Маргарян встретился с временным поверенным в делах Украины в Республике Армении Русланом Бойченко.

Как сообщили Арменпресс в Управление информации и по связям с общественностью мэрии Еревана, поприветствовав гостя, мэр Еревана придал важность укреплению сотрудничества с украинскими городами и, в частности, со столицей Киевом.

«Мы придаем важность стимулированию сотрудничества с городами-партнерами и городами-побратимами и готовы вести последовательную работу, чтобы взаимодействие с украинскими городами перешли в практическую плоскость», - отметил Тарон Маргарян, добавив, что визит делегаций из трех украинских городов в Ереван для участия в мероприятиях, приуроченных ко дню основания Еревана - «Эребуни-Ереван 2799», предоставит хорошую возможность для делового общения.

Выразив благодарность за теплый прием и подчеркнув важность готовности мэра Еревана расширить взаимодействие между двумя столицами, временный поверенный в делах Украины в Республике Армении Руслан Бойченко подчеркнул, что в рамках своих полномочий сделает все возможное, чтобы между Ереваном и украинскими городами было установлено более деловое взаимодействие.