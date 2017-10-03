Белла Хадид задрала ногу и рассказала о любви к кроссовкам

Американская модель Белла Хадид рассказала молодежному изданию Complex о том, какие кроссовки она любит и носит. Видео ее беседы с директором стратегического развития издания Джо Ла Пумой опубликовано на YouTube-канале Complex, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Девушка также сообщила о своем сотрудничестве со спортивной компанией Nike и призналась, что ее фаворитами являются Nike Air Max 95.