Европарламент принял резолюцию с критикой переговоров по Brexit

Депутаты Европарламента (ЕП) выразили недовольство ситуацией на переговорах о выходе Великобритании из ЕС. В резолюции, принятой во вторник на сессии ЕП в Страсбурге, указывается на отсутствие прогресса по главным вопросам, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В документе депутаты отмечают, что "прогресс по приоритетам ЕС в четвертом раунде переговоров (25-28 сентября) с Великобританией недостаточен". По мнению парламентариев, нет продвижения по трем ключевым позициям - "защите прав граждан Евросоюза и Великобритании, разъяснению финансовых обязательств Великобритании и по урегулированию вопроса о границе Ирландии и Северной Ирландии".

Как отметил глава Европарламента Антонио Таяни, "защита прав граждан является абсолютным приоритетом для Европейского парламента".

В кулуарах страсбургского дворца напоминают, что последнее слово в урегулировании взаимоотношений Брюсселя и Лондона принадлежит ЕП. Законодатели могут либо принять договор, либо его отвергнуть.



