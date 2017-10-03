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Путин назвал референдум в Каталонии внутренним делом Испании


Москва надеется, что Испании удастся преодолеть кризис после референдума в Каталонии. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил Владимир Путин.

"Не скрою, мы очень переживаем за Испанию, но это, конечно, внутреннее дело испанского правительства", — отметил российский лидер в ходе церемонии вручения верительных грамот.

Он выразил надежду, что "кризис удастся преодолеть".

 

 

 



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