Чешский экспортный банк намерен предоставить гарантии для модернизации АЭС

Чешский экспортный банк (ČEB) намерен предоставить гарантии при модернизации АЭС Мецамор в Армении, которую проводит чешская компания Škoda JS. Об этом сообщает «Арменпресс» со ссылкой на Чешское радио.

“На поставку специализированных технологий с высокой добавленной стоимостью для армянской АЭС Мецамор Чешский экспортный банк предоставит гарантии на сумму без малого миллион долларов. Данный заказ является большим успехом для всего сектора чешской энергетики и для Чешского экспортного банка, для которого эта коммерческая сделка является исторически первой на территории Армении”, - сообщил председатель представительства и генеральный директор ČEB Карел Буреш.

“Речь идет о поставке системы для управления двигателем реактора”, - уточняет председатель представительства и генеральный директор Škoda JS Йозеф Перлик. – “Чешский экспортный банк (ČEB) намерен предоставить гарантии при модернизации АЭС Мецамор в Армении, которую проводит чешская компания Škoda JS”.

«На поставку специализированных технологий с высокой добавленной стоимостью для армянской АЭС Мецамор Чешский экспортный банк предоставит гарантии на сумму без малого миллион долларов. Данный заказ является большим успехом для всего сектора чешской энергетики и для Чешского экспортного банка, для которого эта коммерческая сделка является исторически первой на территории Армении», - сообщил председатель представительства и генеральный директор ČEB Карел Буреш.



«Речь идет о поставке системы для управления двигателем реактора», - уточняет председатель представительства и генеральный директор Škoda JS Йозеф Перлик. «Подобные системы мы уже устанавливали в блоках типа VVER 440 в Чехии, Словакии, а в настоящее время осуществляются поставки данного оборудования для АЭС Пакш в Венгрии. По аналогии с уже осуществленными поставками, Škoda JS сотрудничает на этом проекте с пльзеньской компанией ZAT», - подчеркнул Перлик.

Чешский экспортный банк успешно сотрудничает с компанией Škoda JS уже с 2001 года. за это время ČEB помог чешскому производителю экспортировать технологии на сумму 11,4 миллиарда крон (более 430 млн. евро). «Так, в текущем году Škoda JS принимает участие в повышении безопасности крупнейшего источника ядерной энергии в Европе – украинской АЭС Запорожская», - добавляет пресс-секретарь ČEB Ян Черны.

АЭС Мецамор находится в 30 км от Еревана и вырабатывает практически половину потребляемой в стране электроэнергии. На АЭС установлены реакторы VVER 440 V 270 советского производства, которые подобны реакторам на чешской АЭС Дукованы с модификацией для сложных сейсмических условий.

Подобные системы мы уже устанавливали в блоках типа VVER 440 в Чехии, Словакии, а в настоящее время осуществляются поставки данного оборудования для АЭС Пакш в Венгрии. По аналогии с уже осуществленными поставками, Škoda JS сотрудничает на этом проекте с пльзеньской компанией ZAT», - подчеркнул Перлик.

Чешский экспортный банк успешно сотрудничает с компанией Škoda JS уже с 2001 года. за это время ČEB помог чешскому производителю экспортировать технологии на сумму 11,4 миллиарда крон (более 430 млн. евро). «Так, в текущем году Škoda JS принимает участие в повышении безопасности крупнейшего источника ядерной энергии в Европе – украинской АЭС Запорожская», - добавляет пресс-секретарь ČEB Ян Черны.

АЭС Мецамор находится в 30 км от Еревана и вырабатывает практически половину потребляемой в стране электроэнергии. На АЭС установлены реакторы VVER 440 V 270 советского производства, которые подобны реакторам на чешской АЭС Дукованы с модификацией для сложных сейсмических условий.