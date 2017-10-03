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Уведомления в смартфонах ухудшают настроение, выяснили ученые


Более 30% уведомлений, которые мы получаем через смартфоны, ухудшают наше настроение. К такому выводу пришли ученые Университета Ноттингем Трент. Результаты их исследований опубликованы в журнале IEEE Access.

За пять недель 50 участникам исследований с помощью специального приложения было отправлено около 500 тысяч уведомлений, более трети из которых заставляли людей испытывать негативные эмоции: враждебность, нервозность, грусть, страх и стыд, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Хуже всего на них воздействовали уведомления, никак не связанные с людьми — например, об обновлении телефона или о доступности Wi-Fi. Также негатив вызывала информация, связанная с работой, особенно в тех случаях, когда ее присылали сразу в больших количествах.

"Эти цифровые оповещения постоянно отвлекают нас от наших дел, требуя внимания, — объясняет один из авторов исследования доктор Эйман Канджо.

 

 



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