Продолжается социальная программ «Ереван-город любви»: день второй

Утром стартовал второй день социальной программы, проводимой в рамках праздничных мероприятий «Эребуни-Ереван 2799». Ответственные лица мэрии Еревана и административных районов посетят 310 семей, проживающих в 12-и административных районах столицы и передадут им подарки в виде бытовой техники.

Как сообщили Арменпресс в Управление информации и по связям с общественностью мэрии Еревана, отметим, что в программу в частности включены ученые, деятели культуры, медицинские работники, выдающиеся педагоги, семьи из Сирии, пожилые люди, многодетные семьи, семьи участников Арцахской войны, семьи военнослужащих, погибших, раненных и ставших инвалидами на передовой в начале Апрельской войны, ветераны Великой отечественной войны, семьи, имеющие одновременно 2-х военнослужащих, молодые семьи и семьи, включенные в ряд других социальных группах.

Напомним, что социальная программа, посвященная дню основания Еревана, проводиться уже четвертый год подряд. В этом году мероприятия проходят под девизом «Ереван-город любви» и посвящены 2799-летию основания столицы. Социальная программа «Ереван-город любви» завершится 11-го октября.