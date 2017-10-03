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Объявлены лауреаты Нобелевской премии по физике


Нобелевская премия по физике за 2017 год присуждена американским исследователям Кипу Торну, Райнеру Вайссу и Гарри Бэрришу. Как передает Арменпресс, об этом сообщил Нобелевский комитет Королевской шведской академии наук.

Ученые стали основателями лазерно-интерферометрической гравитационно-волновой обсерватории LIGO, что помогло экспериментально обнаружить гравитационные волны.

Детектор LIGO был построен в 2002 году по проектам, разработанным Торном, Вайссом и Рональдом Древером. Поначалу LIGO не удалось обнаружить "эйнштейновские" колебания пространства-времени, после чего детектор отключили. Ученые потратили четыре года на его обновление.

Эти усилия оправдались — в сентябре 2015 года исследователи зафиксировали всплеск гравитационных волн, порожденных сливающимися черными дырами общей массой в 53 Солнца.

 

 



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