В Ереване  состоялись политические консультации между министерствами иностранных дел Армении и Чехии

В Ереване 2-го октября состоялись политические консультации между внешнеполитическими ведомствами Армении и Чехии. Армянскую делегацию возглавлял заместитель министра иностранных дел Армении Карен Назарян, чешскую - заместитель министра иностранных дел Якуб Дюрр.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МИД Армении, в ходе консультаций детально был обсужден широкий круг вопросов, касающихся дальнейшего развития армяно-чешских отношений, включая шаги, направленные на поощрение политического и экономического диалога и отраслевого сотрудничества в разных направлениях. Стороны коснулись перспектив расширения отношений Армения-ЕС и сотрудничества между двумя странами в рамках Восточного партнерства и международных организаций.

В тот же день состоялась встреча делегации Чехии с заместителем министра иностранных дел Шаваршем Кочаряном, в ходе которой чешской стороне были представлены усилия Армении и сопредседателей Минской группы ОБСЕ, прилагаемые с целью продвижения вперед процесса урегулирования карабахской проблемы. Стороны затронули также актуальные проблемы, касающиеся региональной безопасности.