Ирландскую тюрьму признали лучшей достопримечательностью Европы

Тюрьма на острове Спайк, которую прозвали ирландским «Алькатрасом», получила награду World Travel Awards 2017 и стала лучшей туристической достопримечательностью Европы. Как передает Арменпресс, об этом сообщает The Daily Mail. Здание обошло по популярности римский Колизей, Эйфелеву башню и Букингемский дворец.

Комплекс зданий был построен еще в VI веке, изначально там располагался монастырь. Позже его переоборудовали в крепость, где собирали заключенных перед высылкой в Австралию. Тюрьма работала до 2004 года.

С 2016 года местный «Алькатрас» стал достопримечательностью. Там провели реконструкцию. Посетителям, кроме стандартных экскурсий, предлагают также провести ночь в одиночных камерах, где ранее содержали особо опасных заключенных.