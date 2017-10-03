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Новый раунд переговоров по Brexit пройдет на следующей неделе в Брюсселе


Внеочередной раунд переговоров по выходу Великобритании из ЕС пройдет на следующей неделе в Брюсселе. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил главный переговорщик ЕC по Brexit Мишель Барнье, выступая во вторник на сессии Европарламента в Страсбурге. Его выступление транслирует пресс-служба ЕК.

"Пятый раунд переговоров по Brexit состоится в Брюсселе на следующей неделе", - сказал Барнье.

Таким образом, Брюссель и Лондон изменили сложившийся порядок переговоров, когда каждый раунд проводился в последнюю неделю месяца, чтобы успеть провести еще одну переговорную сессию до саммита ЕС 19-20 октября. После этого саммита стороны намеревались перейти от дискуссии об условиях выхода ко второй фазе переговоров - обсуждению будущих отношений ЕС и Великобритании, однако пока им не удалось завершить первую фазу.


 

 



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