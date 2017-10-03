General Motors решил отказаться от бензиновых и дизельных машин

Я Один из крупнейших мировых автопроизводителей General Motors — 9,5 миллиона проданных машин в прошлом году — планирует в будущем перейти на производство только автомобилей с нулевым выбросов вредных веществ. Как передает Арменпресс, об этом говорится в официальном сообщении марки.

В General Motors считают, что будущее за электрокарами и компания планирует стать лидером этого сегмента. Переход от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания к электромобилям будет происходить в несколько этапов и с разной скоростью, учитывая особенности рынка той или иной страны.

Первый этап начнется с запуска в серийное производство двух новых электрокаров (в модельном ряду GM уже есть Volt и Bolt EV), которые представят в ближайшие 18 месяцев. Они станут первыми из 20 моделей, которые появятся в линейке концерна к 2023 году.