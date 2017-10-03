Пятидневные тактико-специальные учения Вооруженных сил стран - участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Поиск-2017" стартовали в Ростовской области. Как передает Арменпресс, об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Южного военного округа.

"В учении "Поиск-2017" участвуют органы военного управления, а также подразделения войсковой разведки и специального назначения Вооруженных сил Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана", - сказали в пресс-службе.

В маневрах задействованы свыше 1 тыс. военных. На первом этапе учений многонациональному коллективу командования и штаба на развернутом автоматизированном пункте управления в Ростовской области предстоит провести планирование совместной операции по локализации вооруженного конфликта на территории условного государства - члена ОДКБ.

После этого все руководство учениями самолетами российской Военно-транспортной авиации переместится на полигон Баграмян в Армении, где продолжит командно-штабные учения на местности с проведением тренировок управления объединенной группировкой подразделений войсковой разведки и специального назначения.

Учения "Поиск-2017" проходят под руководством командующего войсками Южного военного округа Александра Дворникова. Они завершатся 7 октября.





