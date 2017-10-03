Новый посол Колумбии в Армении вручил президенту РА верительные грамоты

Новоназначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Колумбии в Республике Армении Альфонсо Лопес Кабальеро 3 октября вручил президенту С. Саргсяну свои верительные грамоты. ОБ этом сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и средствами информации администрации президента.

Президент поздравил посла с назначением на этот пост и пожелал успехов в осуществлении своей дипломатической миссии. Президент выразил уверенность, что посол, как первый представитель своей страны в Армении, приложит все силы для развития и углубления двусторонних отношений, подчеркнув, что Армения также имеет эти же цели.

Президент отметил, что армянский народ, несмотря на далекое расстояние, питает самые дружеские чувства к народам Латинской Америки, в том числе и к Колумбии, обусловленное тем, что после ужасающего Геноцида в судьбоносное для армянского народа время эти страны дали кров и приют спасшимся. Наличие в Колумбии города Армения, по словам президента, свидетельство такого отношения.

Посол Альфонсо Лопес Кабальеро, выразив благодарность за прием, заверил, что приложит все силы для развития армяно-колумбийской дружбы, поскольку теплые чувства между двумя народами - хорошая основа для этого.