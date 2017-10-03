Шармазанов считает неестественной инициативу блока “Елк” о выходе из ЕАЭС

Вице-спикер национального собрания Армении Э. Шармазанов считает неестественной инициативу блока “Елк” о выходе из состава ЕАЭС. При обсуждении вопроса о создании временной депутатской комиссии для принятия решения по этому предложению Шармазанов подчеркнул, что каждая политическая организация перед выборами представила избирателям свои политические предпочтения и набрала голоса исходя из этого.

«По крайней мере три из четырех представленных в Национальном собрании политических сил были за вступление в ЕАЭС, причем я не помню, чтобы члены блока “Елк” открыто высказывались против. И еще вопрос, прошли бы они в НС с такой позицией”, - подчеркнул Шармазанов, как сообщает «Арменпресс».

Он отметил, что большинство населения страны также за пребывание в ЕАЭС, что и подтвердили выборы. “Для большинства населения вопрос выхода из ЕАЭС не стоит. Это один из немногих вопросов, где и провластные силы, и оппозиция едины”, - сказал вице-спикер.

По его словам, нужно обсуждать не то, что Армения дает ЕАЭС, а что она потеряет с выходом. “Мы получили больше от снижения цены на газ, чем могло бы дать нам соглашение о свободной торговле с ЕС. Об этом говорят сами европейские эксперты”, - подчеркнул он.

Обратившись к вопросу о создании временной комиссии, он сказал, что против этого, поскольку временная комиссия не может иметь каких-либо дополнительных полномочий сверх того, что имеет постоянная комиссия по внешним сношениям.