В Тавушской области возбуждено уголовное дело по факту смерти новорожденного младенца

Следственное управление СК РА по Тавушской области проводит следствие для выяснения обстоятельств смерти новорожденного. Об этом «Арменпресс» сообщили в отделе департамента информации и по связям с общественностью СК.

По предварительным данным, жительница Тавушской области, будучи на 36-37 неделе беременности, 27 сентября примерно в 02:00 родила на балконе своего дома в присутствии женщины 1960 г рождения. После рождения ребенок закричал, затем, по объяснениям, замолчал, после чего мать роженицы завернула его в полиэтиленовый мешок и бросила в уборную в саду. ПО словам женщины, она решила, что ребенок мертв.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам первой части статьи 109 УК РА, предварительное следствие ведет управление СК по Тавушской области.

Предпринимаются необходимые следственные и иные процессуальные действия для выяснения всех обстоятельств произошедшего и обеспечения объективного и беспристрастного расследования. Назначены судебно-медицинские экспертизы тела ребенка и самой роженицы.

. Подозреваемый в совершении предполагаемого преступления считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, установленном УК РА и после вступления в законную силу приговора, вынесенного судом.