Фараж обвинил ЕС в двойных стандартах из-за отношения к референдуму в Каталонии

Депутат Европарламента (ЕП) и бывший лидер ведущей евроскептической партии Великобритании UKIP Найджел Фараж обвинил Брюссель в двойных стандартах из-за молчаливого отношения союза к действиям Мадрида в Каталонии, где 1 октября состоялся референдум о независимости. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом он заявил на пленарной сессии ЕП в Страсбурге, комментируя выступление главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера.

"Господин Юнкер пришел в Европарламент единственный раз (за нынешнюю сессию ЕП - прим. ТАСС) и ни разу не упомянул о драматических событиях, которые происходят сейчас внутри Евросоюза [в Каталонии]", - сказал он.

По словам Фаража, несмотря на его критическое отношение к ЕС, он никогда не предполагал, что в одной из стран ЕС когда-либо может произойти то, что произошло в Каталонии за последние дни. "Я никогда не думал, что когда-нибудь мы скажем, что полиция демократической страны ранит 900 человек, чтобы остановить их от попыток проголосовать. Легально проведение национального голосования или нет, но люди имеют право выражать свое мнение", - заявил он.

Фараж подчеркнул, что Брюссель ранее "кричал" о том, что верховенство закона должно соблюдаться, а по отношению к действиям испанской полиции ЕС хранит молчание. "Вы могли бы представить, чтобы британская полиция вела себя так по отношению к шотландской партии? - спросил он членов ЕП и сидящего в зале главу ЕК. - Все, что я могу сказать: слава Богу, что мы покидаем ЕС".





