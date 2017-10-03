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Запущен сайт «Апрельская война 2016»


Общественная организация «Научно-образовательный центр «Армсес» и Центр стратегических исследований Ереванского госуниверситета запустили совместный сайт  «Апрельская война 2016»   (www.april2016.am).

На сайте отображены материалы, касающиеся апрельской войны 2016 г., отражению азербайджанской агрессии, боевых действий, истории жизни и подвигов солдат, современному этапу армяно-азербайджанской войны. В формате вопрос-ответ представлены современное состояние конфликта, его причины и варианты разрешения, героизм воинов на передовой и роль гражданского населения. Об этом  сообщили «Арменпресс» в службе по связям с общественностью Молодежного фонда Армении.

Посетитель сайта найдет здесь также аналитические материалы, статьи, интервью, хронику, которые раскрывают суть армяно-азербайджанского противостояния и стратегических опасений Армении, помогут понять конфликт и могут быть полезны как армянским, так и зарубежным пользователям.

На азербайджаноязычной странице представлены вопросы и темы, которые могут быть интересными  азербайджанской аудитории, и ответы на которые она часто пробует получить у армянской стороны. Во избежание перегрузки сайта она доступна только азербайджанским пользователям.

 Сайт создан на грант, предоставляемый общественным организациям администрацией президента Армении в рамках конкурса, объявленного Молодежным фондом Армении. Безвозмездную помощь в создании, техническом обеспечении и безопасности сайта оказало ЗАО «Локатор».

Работы по заполнению сайта продолжаются. В будущем предполагается продолжить публикацию материалов.

Предварительная огромная информация была собрана на основе материалов Министерства обороны РА и Армии обороны Арцаха, а также при активном содействии ведущих специалистов и патриотических граждан.

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