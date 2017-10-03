Alexander McQueen одел моделей в «голые» платья и приклеил им волосы на лицо

Британский модный дом Alexander McQueen провел показ новой коллекции весна-лето 2018 в рамках Недели моды в Париже. Об этом сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Одной из самых ярких деталей шоу стали прически моделей, которые вышли на подиум с приклеенными на лицо волосами. Некоторые из них были одеты в прозрачные платья в пол. Также в линии представлены короткие многослойные платья, плащи, яркие брюки, брутальная обувь с заклепками и массивные ожерелья.

Alexander McQueen — британский модный дом, специализирующийся на производстве одежды, обуви и аксессуаров, а также парфюмерии и нижнего белья. Основан в 1992 году дизайнером Александром Маккуином.