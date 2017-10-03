Совбез ООН в октябре запланировал три встречи по Сирии

Совет Безопасности ООН в течение нынешнего месяца проведет три встречи по Сирии, одна из которых будет предшествовать началу нового раунда переговоров в Женеве между Дамаском и оппозицией. Об этом сообщил в понедельник журналистам председательствующий в СБ в октябре постоянный представитель Франции при ООН Франсуа Делаттр.

По его словам, сирийская тема будет традиционно занимать важное место в повестке дня Совбеза. "Совет Безопасности проведет три встречи, посвященные Сирии", - сказал дипломат. Он отметил, что первая из них состоится 4 октября и будет посвящена ситуации с применением химического оружия, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Во второй раз Совбез соберется для обсуждения сирийской тематики 26 октября. Заседание пройдет с участием специального посланника генерального секретаря ООН по Сирии Стаффана де Мистуры, который ранее объявил, что созовет очередной раунд переговоров между Дамаском и оппозицией не позднее начала ноября.

Еще одна встреча по Сирии запланирована на 30 октября. На ней будет рассматриваться гуманитарная ситуация в стране, которая, как заявил постпред Франции, "требует немедленного реагирования, независимо от трудностей с обсуждением политического урегулирования в Сирии".





