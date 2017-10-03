Ашотян считает нецелесоообразным создание временной комиссии для обсуждения вопроса о выходе Армении из ЕАЭС
12:34, 3 Октябрь, 2017
Председатель Постоянной комиссии по внешним сношениям НС РА А. Ашотян считает нецелесообразным предложение блока “Елк” о создании временной комиссии для обсуждения вопроса о выходе страны из ЕАЭС.
Во время обсуждения в НС проекта резолюции А. Ашотян подчеркнул, что полномочия временной комиссии мало отличаются от полномочий постоянной комиссии.
“Единственная разница во времени обсуждения. Постоянные комиссии имеют свой регламент, сроки обсуждения, когда это предложение будет внесено в повестку дня”, - как передает Арменпресс», заявил А. Ашотян.Он добавил, что временнная комиссия может работать до шести месяцев. “Я думаю, что первостепенной задачей наших коллег является держать вопрос в повестке дня как можно дольше. Очевидно, что политическое большинство, с которым согласны и некоторые другие наши коллеги, не даст на выход своего согласия. То есть при правовом решении этот вопрос вынесен на политическую площадку”, - сказал А. Ашотян.