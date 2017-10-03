Ашотян считает нецелесоообразным создание временной комиссии для обсуждения вопроса о выходе Армении из ЕАЭС

Председатель Постоянной комиссии по внешним сношениям НС РА А. Ашотян считает нецелесообразным предложение блока “Елк” о создании временной комиссии для обсуждения вопроса о выходе страны из ЕАЭС.

Во время обсуждения в НС проекта резолюции А. Ашотян подчеркнул, что полномочия временной комиссии мало отличаются от полномочий постоянной комиссии.

“Единственная разница во времени обсуждения. Постоянные комиссии имеют свой регламент, сроки обсуждения, когда это предложение будет внесено в повестку дня”, - как передает Арменпресс », заявил А. Ашотян.

Он добавил, что временнная комиссия может работать до шести месяцев- сказал А. Ашотян.