Фонд собрал для пострадавших из-за стрельбы в Лас-Вегасе почти $3 млн

Благотворительный фонд помощи пострадавшим и семьям погибших в результате стрельбы в Лас-Вегасе, организованный местными властями, собрал уже более $2,9 млн. Как передает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU, об этом сообщил во вторник американский телеканал Fox News.

Согласно заявлению на странице компании по сбору средств на сайте GoFundMe, деньги "пойдут на оказание помощи и финансовой поддержки пострадавшим и семьям жертв ужасающей стрельбы в Лас-Вегасе".

В сообщении телеканала также отмечается, что, начиная с утра понедельника, местные жители часами стоят в очередях, чтобы сдать кровь для людей, получивших ранения в результате стрельбы. Накануне с призывами о сдаче крови выступили шериф местного отделения полиции, а также мэр города Каролин Гудмен.

По последним данным, в результате стрельбы 59 человек погибли и еще 527 получили ранения.

Стрельба произошла в Лас-Вегасе в ночь на понедельник. По данным полиции, 64-летний Стивен Пэддок открыл огонь по посетителям кантри-концерта, который проходил под открытым небом, из окна 32-го этажа гостиницы в развлекательном комплексе Мандалай-Бэй.