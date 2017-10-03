В Армении 5-8 октября осадков не ожидается
12:16, 3 Октябрь, 2017
В большинстве районов Армении 5-8 октября ожидается погода без осадков. 4 октября в большинстве районов время от времени будет идти дождь. Об этом «Арменпресс» сообщили в МЧС РА.
Ветер юго-западный, 3-8 м/сек.
Температура воздуха 4-ого, ночью 5-ого опустится на 3-4 градуса, 6-8 поднимется на 5-7 градусов, в Лори, Тавуше, Сюнике и Арцахе – на 8-10 градусов.
4 октября в Ереване время от времени будет дождь, 5-8-ого осадков не будет.
Многолетние климатические данные по Еревану на 4 октября:
- максимальная температура воздуха 29.10C (1999 г.)
• минимальная температура воздуха 3.00C (1985 г.)
• средняя температура 15.70C