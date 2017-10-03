В Армении 5-8 октября осадков не ожидается

В большинстве районов Армении 5-8 октября ожидается погода без осадков. 4 октября в большинстве районов время от времени будет идти дождь. Об этом «Арменпресс» сообщили в МЧС РА.

Ветер юго-западный, 3-8 м/сек.

Температура воздуха 4-ого, ночью 5-ого опустится на 3-4 градуса, 6-8 поднимется на 5-7 градусов, в Лори, Тавуше, Сюнике и Арцахе – на 8-10 градусов.

4 октября в Ереване время от времени будет дождь, 5-8-ого осадков не будет.

Многолетние климатические данные по Еревану на 4 октября:

максимальная температура воздуха 29.10C (1999 г.)

• минимальная температура воздуха 3.00C (1985 г.)

• средняя температура 15.70C

Состояние рек, озер и водохранилищ, данные по оз. Севан: существенных природных изменений не зафиксировано.