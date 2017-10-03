Мэр Еревана представил нового главу административного района Канакер-Зейтун

Мэр Еревана Тарон Маргарян представил сотрудникам аппарата административного района Канакер-Зейтун новоназначенного главу Артура Степаняна.

Как сообщили Арменпресс в Управление информации и по связям с общественностью мэрии Еревана, придав особую важность последовательной и ежедневной деятельности аппарата административного района в деле динамичного развития городского хозяйства, Тарон Маргарян отметил, что от каждого сотрудника административного района ожидает добросовестной и преданной работы. Коснувшись обеспечения обратной связи с жильцами и волнующих их проблем, мэр Еревана еще раз подчеркнул, что отношение жителей к городским властям зависит от деятельности аппаратов административных районов.

«Мы имеем четкий подход к вопросам обеспечения динамичного развития Еревана. В скором времени на утверждение Совета старейшин Еревана будет представлены пятилетняя, а также годовая программа развития Еревана, для полноценной реализации которых необходима ежедневная и последовательная работа. Следовательно, в результате командной работы мы должны сделать все возможное для реализации программ, представленных нашим жителям. Надо четко осознавать, что сегодня в вопросе развития столицы повысились требования и ожидания наших жителей, следовательно, повысились также наши требования к аппаратам административных районов», - подчеркнул мэр Еревана.