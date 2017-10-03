Парламентские комиссии Армении и России подписали совместное заявление

Делегация постоянной комиссии по внешним сношениям НС РА во главе с А. Ашотяном и комиссия по международным делам Госдумы РФ 29 сентября провели в Москве совместное заседание. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью и средствами связи НС.

По результатам заседания два председателя подписали совместное заявление, которое высоко оценивает механизмы межпарламентского сотрудничества, сформировавшиеся за 25 лет дипломатических отношений в рамках политического диалога между двумя странами, дружественные связи, развитие и укрепление сотрудничества.

Стороны подчеркнули совпадение интересов по международным политическим вопросам, в частности, по укреплению многополярного мира на основе общепризнанных принципов и норм международного права.

Стороны обратились и к проблемам региональной безопасности. Они выразили свое содействие совместным усилиям в рамках ОДКБ, направленным на стабильность и мирное развитие Кавказского региона. Стороны подтвердили свое стремление к поискам взаимоприемлемого компромисса в решении нагорно-карабахского конфликта, основанном на совместных заявлениях сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Стороны также зафиксировали достижения в сфере торгово-экономического партнерства в рамках ЕАЭС.

Подчеркнута необходимость углубления и развития взаимной экономической интеграции в рамках ЕАЭС для успешного решения поставленных задач.

В плане межпарламентского сотрудничества стороны подчеркнули важность сотрудничества для более успешной координации действий в рамках Межпарламентской ассамблеи стран СНГ, СБ ОДКБ, СБ ОБСЕ.

Стороны также выделили важность парламентской политики как неотделимой части внешней политики государств, подчеркнули необходимость практики проведения совместных заседаний, рассматривая их как возможность придания ускорения процессам развития национального законодательства и их синхронизации, совершенствования практики правоприменения.

Стороны достигли соглашения о проведении следующего заседания в Ереване в первом квартале 2018 г.