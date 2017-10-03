СМИ: рабочие КНДР в Китае в массовом порядке возвращаются на родину

Граждане КНДР, работающие в Китае, начали в массовом порядке возвращаться на родину после того, как власти страны в связи с санкциями Совбеза ООН ввели более строгие правила для получения и продления ими виз. Как передает Арменпресс, об этом сообщает во вторник агентство Yonhap, ссылаясь на собственные источники в Пекине.

"В первой половине 2017 года лишь в городе Даньдунь на границе с КНДР работали не менее 20 тыс. северокорейцев. Однако сейчас их число значительно сократилось после того, как Китай ужесточил санкции", - отмечает Yonhap. По данным агентства, многие граждане КНДР ожидают отправки на родину в иммиграционном офисе Даньдуня и на городском вокзале.

Yonhap отмечает, что 12 сентября власти КНР распорядились не продлевать уже имеющиеся у граждан КНДР китайские визы, и ужесточить процесс выдачи новых разрешений на пребывание в стране. Кроме того, 28 сентября вышел приказ в течение 120 дней закрыть все работающие в Китае компании, принадлежащие КНДР и ее гражданам. Эти действия Пекин предпринял в ответ на ядерное испытание, произведенное Пхеньяном 3 сентября в нарушение резолюций СБ ООН.

Всего в зарубежных странах трудятся более 100 тыс. граждан КНДР, которые перечисляют в бюджет страны большую часть своего заработка. Это, как полагают наблюдатели, позволяет стране получать до $500 млн в год, которые могут использоваться для развития ее ракетно-ядерной программы.





