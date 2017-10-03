ООН: с начала 2017 года беженцами стали более 2 млн человек

Более 2 млн человек были вынуждены покинуть свои страны в 2017 году. Эти данные привел, выступая на открывшейся в понедельник в Женеве 68-й ежегодной сессии Исполнительного комитета Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) глава этого ведомства Филиппо Гранди, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"В 2017 году более двух миллионов человек покинули свои страны в качестве беженцев, - отметил он. - Часто они больны, травмированы и голодны, находятся в отдаленных населенных пунктах, в общинах, страдающих от нищеты и недостаточного развития". Гранди напомнил, что по состоянию на конец 2016 года в мире насчитывалось 65,6 млн вынужденных переселенцев, и на протяжении пяти лет отмечается тенденция к росту их числа.

Наибольшее число беженцев и перемещенных лиц в мире приходится на Сирию, сказал верховный комиссар. "Гражданские лица принимают на себя основной удар военных конфронтаций в ключевых стратегических населенных пунктах, таких, как Ракка и Дейр-эз-Зор", - сказал он, подчеркнув, что "без политического решения продвижение в направлении стабильности будет фрагментарным и ограниченным".

Гранди отметил, что возвращение беженцев в свои страны возможно только на добровольной основе. По его словам, необходимо поддерживать вынужденных переселенцев, которые "находят свой собственный путь к решению, даже в неблагоприятных обстоятельствах".

Сессия Исполкома УВКБ, являющегося высшим органом этого ведомства, продлится до 6 октября.

ФОТО: Petros Giannakouris/AP