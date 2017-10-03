Авторы фильма «Архитекторы отрицания» говорили с законодателями США о важности признания Геноцида армян

На Капитолийском холме в США состоялась встреча автора и продюсеров документального фильма «Архитекторы отрицания», посвященного Геноциду, американских телезвезд М. Уильямса и Д. Кейна с законодателями США.

Как сообщили «Арменпресс в комиссии Ай Дата США, во время встречи они говорили о необходимости противостояния давлению Турции и принятия резолюций H.Res.220 и S.Res.136, которые предлагают сделать выводы из бывших военных и иных преступлений против человечности, каким является Геноцид армян, для их предупреждения и недопущения в будущем.

М. Уильямс и Д. Кейн встретились с более чем десятью законодателями, среди которых были самый высокопоставленный демократ, член комиссии по внешним сношениям Палаты представителей Джим Энгел, член палаты представителей Джим Клибурн, законодатели Кевин Кремер, Дан Донован, Трент Френкс и др.

Авторы фильма напомнили, что отрицание может привести к повторению Геноцида, связав его с насилием азербайджанцев в отношении населения Армении и Арцаха.

В кинотеатрах фильм будет демонстрироваться с 6 октября.

В фильме о Геноциде говорят известные политические и общественные деятели, правоведы, среди них Дж. Ассанж, бывший посол США в Армении Джон Эванс, журналист Сибел Эдмондс, правозащитник Грегори Стентон, пережившие геноцид армяне.

«Армян уничтожали самыми варварскими способами», - говорит известный правовед Джеффри Робертсон.