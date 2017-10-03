Арам Амбарян: США могут прибегнуть к санкциям в случае агрессии Азербайджана

О визите конгрессменов США в Армению, армяно-американских отношениях, проектах, направленных на международное признание Арцаха и Геноцида армян, а также о многом другом говорили «Армнепресс» и исполнительный директор комиссии Ай Дата в Америке Арам Амбарян.

- Недавно в Армении была делегация конгрессменов США…

- Подобные визиты имеют конструктивную роль в армяно-американских отношениях. Это для наших законодателей еще и возможность на месте познакомиться с ситуацией, иметь лучшие представления о вызовах со стороны Баку и Анкары. Есть и экономическая составляющая: необходимо новое соглашение о двусторонней торговле и связанных с ней таможенных, налоговых и других вопросах, выявления приоритетов и так далее.

- Что Вы скажете о посещении ими Арцаха?

- Мы весьма воодушевлены решением Сената Мичигана о признании независимости Арцаха. Сенат и Палата представителей продолжат оказывать помощь Арцаху. Все мероприятия в этом направлении наталкиваются на ожесточенное сопротивление Азербайджана, но медленно и верно концентрируют политику США вокруг вопроса об основной ценности Америки – демократического самоопределения.

- В течение всех этих лет вы последовательно вели борьбу за признание как Арцаха, так и Геноцида Армян…

- В нынешнем году мы экранизировали для конгрессменов фильм «Обещание». На прошлой неделе в Вашингтоне организовали показ фильма «Архитекторы отрицания» и встречу с ними продюсеров фильма. В Палате представителей США число сторонников признания Геноцида доходит до ста человек, растет содействие и в Сенате.

- 27 сентября в Палату представителей был заявлен проект закона о применении санкций против высокопоставленных чиновников Азербайджана. Что может последовать за этим?

- Мы воодушевлены тем, что после дополнений комиссии Сената по ассигнованиям против Баку у нас появилось поддержка конгрессменов. Территориальной агрессии Азербайджана будет дан соответствующий ответ – санкции, ограничения в выдаче виз, другие вещи…

- 16 мая охранники Эрдогана напали на демонстрантов в Вашингтоне, после чего американские власти отдали приказ о задержании 12 нападавших. На каком этапе это дело?

- Удивительно, но министр иностранных дел Турции во время своего последнего визита сфотографировался с двумя задержанными. Вместо выражения сожаления – правительство Эрдогана делает их героями и наоборот, хулит тех, чья единственная вина в том, что они на американской земле вышли на мирную демонстрацию.