Умер американский музыкант Том Петти

Американский рок-музыкант Том Петти умер в Калифорнии на 67-м году жизни. Как передает Арменпресс, об этом сообщила во вторник BBC News.

Петти нашли в его доме в Малибу без сознания. Врачи зарегистрировали остановку сердца. Его отвезли в больницу и попытались провести реанимацию. Смерть зафиксировали в 20:40 понедельника (6:40 по московскому времени). По словам менеджера музыканта, он умер в окружении семьи, коллег и друзей.

Том Петти был фронтменом группы Tom Petty and The Heartbreakers. Он прославился благодаря песням American Girl, Breakdown, Free Fallin', Learning to Fly и Refugee. Также он играл в турах вместе с Бобом Диланом, Роем Орбисоном, Джеффом Линном и Джорджем Харрисоном. В 2002 году его ввели в зал славы рок-н-ролла.