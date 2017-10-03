В НС стартовала очередная парламентская четырехдневка: в повестке дня 33 вопроса
В Национальном собрании стартовала очередная парламентская четырехдневка. Как сообщает «Арменпресс», зарегистрировались 88 депутатов. На заседании 2 сентября НС утвердил проекты повестки дня очередного заседания 3 октября. Советом Национального собрания утверждены также порядок и длительность обсуждения вопросов.В проект повестки дня заседания второй сессии шестого созыва НС РА были включены 17 вопросов, в проект повестки дня очередного заседания – 33 вопроса.
- 11:49 Юнкер: Брюссель и Лондон не готовы к переговорам о будущих отношениях после Brexit
- 11:40 ЮНИСЕФ запросил $76 млн на оказание помощи сотням тысяч детей-беженцев из Мьянмы
- 11:23 СМИ: рабочие КНДР в Китае в массовом порядке возвращаются на родину
- 11:10 ООН: с начала 2017 года беженцами стали более 2 млн человек
- 10:36 Арам Амбарян: США могут прибегнуть к санкциям в случае агрессии Азербайджана
- 10:33 NASA: астероид размером с автобус пролетел рядом с Землей
- 10:06 В НС стартовала очередная парламентская четырехдневка: в повестке дня 33 вопроса
- 10:05 Умер американский музыкант Том Петти
- 10:02 Армянская община Лас-Вегаса скорбит вместе со всей Америкой. Армян среди погибших нет
- 10:00 Число погибших при стрельбе в Лас-Вегасе выросло до 59 человек
- 09:57 Ваагн Варданян: Армения может стать связующим звеном между рынками ЕАЭС и Сингапура
- 09:53 Генсек ООН призвал испанские власти решить проблему Каталонии демократическим путем
- 08:43 Европейские индексы - 02-10-17
- 08:40 Американские индексы выросли - 02-10-17
- 08:38 Цены на цветные металлы - 02-10-17
- 08:36 Цены на драгоценные металлы - 02-10-17
- 08:34 Цены на нефть снизились - 02-10-17
- 02.10-21:52 Президент Республики Арцах провел рабочее совещание по правовым и социальным проблем лиц, пострадавших от репрессий в 1937-1938 годах
- 02.10-21:27 Предстоящие на 3 октября мероприятия
- 02.10-20:54 Союз армян Украины осуждает покушение на лидера Союза армян Запорожской области Арташеса Саргсяна
- 02.10-20:39 Генконсульство Армении уточняет наличие армян или граждан Армении среди пострадавших в результате обстрела в Лас-Вегасе
- 02.10-20:15 ЕАЭС и Китай объявили о завершении переговоров по Соглашению о торгово- экономическом сотрудничестве
- 02.10-19:17 Поручено подготовиться к мероприятиям, организуемым по случаю Дня учителя и Дня библиотекаря
- 02.10-19:13 Президент Армении принял комиссара Европейского Союза по вопросам расширения и политики соседства
- 02.10-19:00 Сослуживцы и родственники попрощались с Гориком Акопяном
- 02.10-18:32 Состоялось заседание Единой апелляционной комиссии инспекционных органов Армении
- 02.10-18:28 Премьер-министр Армении принял комиссара Европейского Союза по вопросам расширения и политики соседства
- 02.10-18:10 Поручено начать работы по праздничному оформлению Еревана
- 02.10-18:01 Предстоящие на 3 октября мероприятия
- 02.10-17:51 Подозреваемый в расстреле людей в Лас-Вегасе покончил с собой до прибытия полиции
- 02.10-17:49 Reuters: Иран перебросил бронетехнику и артиллерию к границе с курдской автономией Ирака
- 02.10-17:44 На заседании Постоянной комиссии НС по внешним связям обсужден вопрос о референдум независимости в Иракском Курдистане
- 02.10-17:33 После стрельбы в Лас-Вегасе госпитализированы более 400 человек
- 02.10-17:31 Любви все возрасты покорны: двойная свадьба в доме престарелых
- 02.10-17:30 Сотрудникам муниципальных шахматных школ будет предоставлен пакет медицинского страхования
21:13, 29.09.2017
Просмотрели 1241 раз Признание Арцаха и его вовлечение в международные процессы обеспечит реализацию гражданами республики своих прав: МИД НКР
15:42, 29.09.2017
Просмотрели 1238 раз Президент Армении провёл совещание по вопросам повестки армяно-эмиратского экономического сотрудничества
14:14, 30.09.2017
Просмотрели 1223 раз Вагаршак Арутюнян уверен, что армянская сторона может обеспечить свою безопасность и военным, и не военным путем
12:07, 30.09.2017
Просмотрели 1182 раз Карабахский конфликт должен закончиться – Вигенин об итогах визита в Армению
21:13, 27.09.2017
Просмотрели 1160 раз Из 8 случаев причинения телесных повреждений, зарегистрированных на территории Армении в период между 26 и 27 сентября, раскрыто 7