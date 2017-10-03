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В НС стартовала очередная парламентская четырехдневка: в повестке дня 33 вопроса


В Национальном собрании стартовала очередная парламентская четырехдневка. Как сообщает  «Арменпресс», зарегистрировались 88 депутатов. На заседании 2 сентября НС утвердил проекты повестки дня очередного заседания 3 октября. Советом Национального собрания  утверждены также порядок и длительность обсуждения вопросов.

В проект повестки дня заседания второй сессии шестого созыва НС РА были включены 17 вопросов, в проект повестки дня очередного заседания – 33 вопроса.

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