В НС стартовала очередная парламентская четырехдневка: в повестке дня 33 вопроса

В Национальном собрании стартовала очередная парламентская четырехдневка. Как сообщает «Арменпресс», зарегистрировались 88 депутатов. На заседании 2 сентября НС утвердил проекты повестки дня очередного заседания 3 октября. Советом Национального собрания утверждены также порядок и длительность обсуждения вопросов.

В проект повестки дня заседания второй сессии шестого созыва НС РА были включены 17 вопросов, в проект повестки дня очередного заседания – 33 вопроса.