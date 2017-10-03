Число погибших при стрельбе в Лас-Вегасе выросло до 59 человек

Число жертв стрельбы в американском Лас-Вегасе выросло до 59 человек, 527 ранены, сообщил шериф города Джозеф Ломбардо.

"Это число не окончательное, оно может быть больше", — сказал шериф, выступая на пресс-конференции.

Ранее сообщалось о 58 убитых и 515 пострадавших.

В доме Стивена Пэддока, который открыл стрельбу, по словам Ломбардо, нашли еще 18 единиц огнестрельного оружия и взрывчатку, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Власти округа Кларк, в котором расположен Лас-Вегас, объявили из-за произошедшей трагедии с понедельника режим чрезвычайного положения. На такой шаг было решено пойти из-за того, что в Лас-Вегас стекается множество туристов, а скопления людей являются целью для террористов и других преступников.

Кроме того, режим ЧП необходим, чтобы задействовать все оперативные службы для ликвидации последствий трагедии, поясняется в заявлении властей округа, опубликованном в Twitter.

Стрельба произошла в воскресенье вечером по местному времени на музыкальном фестивале в Лас-Вегасе. Огонь открыл 64-летний Стивен Пэддок, сам он погиб. Эта трагедия — крупнейший по количеству жертв случай стрельбы в США.

В общей сложности у Стивена Пэддока полиция обнаружила 42 единицы огнестрельного оружия.

"Мы обнаружили 23 единицы огнестрельного оружия в [номере гостиницы] Mandalay Bay и еще 19 единиц - в доме в Меските", - сказал помощник шерифа округа Кларк Тодд Фасуло, не уточнив, о каких видах оружия идет речь.





