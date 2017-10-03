Генсек ООН призвал испанские власти решить проблему Каталонии демократическим путем

Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш высказался за урегулирования кризиса вокруг Каталонии дипломатическими средствами. Как передает Арменпресс, об этом сообщили СМИ из всемирной организации.

Он "выразил надежу, что демократические институты Испании найдут пути решения проблемы", цитируют СМИ заявление генсека.

В то же время, они отмечают, что верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хуссейн потребовал, чтобы власти страны провели "тщательное, независимое и беспристрастное расследование" актов насилия сил правопорядка в отношении населения Каталонии в ходе состоявшегося в минувшее воскресенье референдума о независимости.

В то же время Бреднен Варма - представитель председателя 72-й сессии Генассамблеи ООН Мирослава Лайчака - излагая позицию своего шефа, заявил, что "право на самоопределение - базовое право" народов.