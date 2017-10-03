Ваагн Варданян: Армения может стать связующим звеном между рынками ЕАЭС и Сингапура

Армяне в Сингапуре появились в начале позапрошлого века и уже в 1835 г построили и освятили церковь св. Григория Просветителя – сегодня это старейший христианский храм на территории государства, памятник истории и архитектуры. Армяне, например, построили и управляли гостиницей «Raffles Hotel», одним из символов сегодняшнего Сингапура. Армян в Сингапуре мало, человек 70, но их присутствие было заметно всегда, рассказал «Арменпресс» Ваагн Варданян, вице-президент Гонконгской академии (Хан). Несмотря на это, в Сингапуре достаточно хорошо знают армян и не очень хорошо – Армению, но в последнее время намечаются положительные сдвиги.

Этому может содействовать усиление турпотока в Армению, различные совместные проекты. По мнению В. Варданяна, Армения может также служить связующим звеном между рынками стран ЕАЭС и Сингапура.

Полностью беседу с Ваагном Варданяном можно прочесть по адресу

Анна Гзирян.