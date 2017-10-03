Европейские индексы - 02-10-17

МОСКВА, 3 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 2 октября:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.58% и составил 12902.65 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.39% и составил 5350.44 пункта, британский FTSE вырос на 0.90% и составил 7438.84 пункта, российский MICEX снизился на 0.07% и составил 2075.72 пункта, а RTSI снизился на 0.59% и составил 1129.37 пункта.