Европейские индексы - 02-10-17
МОСКВА, 3 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 2 октября:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.58% и составил 12902.65 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.39% и составил 5350.44 пункта, британский FTSE вырос на 0.90% и составил 7438.84 пункта, российский MICEX снизился на 0.07% и составил 2075.72 пункта, а RTSI снизился на 0.59% и составил 1129.37 пункта.
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- 08:40 Американские индексы выросли - 02-10-17
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- 08:36 Цены на драгоценные металлы - 02-10-17
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- 02.10-18:10 Поручено начать работы по праздничному оформлению Еревана
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- 02.10-17:22 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 02-10-17
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