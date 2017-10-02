Президент Республики Арцах провел рабочее совещание по правовым и социальным проблем лиц, пострадавших от репрессий в 1937-1938 годах

Президент Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Бако Саакян 2 октября провел рабочее совещание, посвященное ряду правовых и социальных проблем лиц, пострадавших от репрессий в 1937-1938 годах. Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента НКР, Бако Саакян поручил руководителям соответствующих органов дополнительно изучить обсужденные вопросы и доложить ему о дальнейших действиях.