Союз армян Украины осуждает покушение на лидера Союза армян Запорожской области Арташеса Саргсяна

Союз армян Украины (САУ) решительно осуждает инцидент, произошедший в Запорожье. Как передает Арменпресс со ссылкой на AnalitikaUA.net, об этом сообщается на сайте Союза армян Украины.

Как стало известно, утром 2 октября на лидера Союза армян Запорожской области Арташеса Саргсяна совершено покушение, когда он выходил из машины возле офиса организации.

САУ обращается к правоохранительным органам с призывом тщательнейшим образом расследовать инцидент, случившийся в Запорожье с председателем Союза армян Запорожской области Арташесом Саргсяном.

Союз армян Украины будет держать на контроле ход следствия.