Генконсульство Армении уточняет наличие армян или граждан Армении среди пострадавших в результате обстрела в Лас-Вегасе

Генеральный консул Армении в Лос-Анджелесе уточняет наличие армян или граждан Армении среди пострадавших в результате обстрела в Лас-Вегасе. Об этом сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МИД Армении.

Вечером 1 октября на концерте неподалеку от гостинично-развлекательного комплекса Mandalay Bay в Лас-Вегасе произошла стрельба. По данным полиции, огонь с балкона 32-го этажа отеля открыл 64-летний Стивен Пэддок. Подозреваемый покончил с собой до прибытия полиции.

Число жертв возросло до 58 человек, число пострадавших на данных момент достигло 515 человек.

В связи с этим президент Армении Серж Саргсян направил телеграмму соболезнования президенту США Дональду Трампу.