ЕАЭС и Китай объявили о завершении переговоров по Соглашению о торгово- экономическом сотрудничестве

Совместное заявление Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) и Министерства коммерции Китайской Народной Республики о принципиальном завершении переговоров по Соглашении о торгово-экономическом сотрудничестве подписано 1 октября в Ханчжоу (КНР). Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ЕЭСК, от китайской стороны свою подпись под документом поставил Министр коммерции КНР Джун Шань, со стороны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) – член Коллегии (министр) по торговле ЕЭК, руководитель переговорной делегации ЕАЭС Вероника Никишина.

Союз и Китай договорились, что в максимально короткие сроки проведут юридико-техническую правку текста соглашения, после чего приступят к выполнению необходимых внутригосударственных процедур для подписания документа.

«Соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между ЕАЭС и Китаем – это долгожданное, историческое событие для всех заинтересованных сторон. Оно станет первым шагом на пути к выстраиванию механизма эффективного и долгосрочного сотрудничества между Евразийским союзом и Китаем, а также послужит стимулом для развития торговых связей между всеми государствами-членами Союза и Китаем», – сообщила Вероника Никишина.

Стороны отметили, что переговоры проходили в дружеской и конструктивной атмосфере, что позволило завершить их всего за один год. И ЕАЭС, и Китай намерены использовать соглашение для стимулирования взаимной торговли и выхода на новый уровень торгово-экономических отношений.