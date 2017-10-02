Поручено подготовиться к мероприятиям, организуемым по случаю Дня учителя и Дня библиотекаря

В завершении рабочего совещания мэр Тарон Маргарян поручил управлениям общего образования, культуры, а также руководителям административных районов столицы подготовиться к мероприятиям, приуроченным ко Дню учителя и ко Дню библиотекаря, которые отмечаются соответственно 5-го и 7-го октября. Об сообщили Арменпресс в Управление информации и по связям с общественностью мэрии Еревана.