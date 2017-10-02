Президент Армении принял комиссара Европейского Союза по вопросам расширения и политики соседства

Президент Армении Серж Саргсян принял 2 октября комиссара Европейского Союза по вопросам расширения и политики соседства Йоханнеса Хана

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, собеседники с удовлетворением отметили, что сотрудничество Армения-ЕС развивается эффективно и динамично, одним из практических свидетельств которого является открытие пограничного контрольно-пропускного пункта Бавра, строительство которого состоялось при содействии ЕС.

Комиссар Хан заверил, что согласно оценке контрольно-пропускных пунктов «Фронтекс», Бавра и Баграташен являются одними из лучших, которые расположены за пределами ЕС.

Президент Саргсян и еврокомиссар перед предстоящим саммитом саммита ЕС Восточное партнерство обсудили повестку дня сотрудничества Армения-ЕС, дальнейшие шаги по развитию двусторонних отношений. Стороны также упомянули о работах подготовительного этапа к подписанию Всеобъемлющего и расширенного соглашения о партнерстве.

В ходе встречи Серж Саргсян и Йоханнес Хан обменялись мнениями по региональным вопросам и вызовам, в том числе процесс урегулирования нагорно-карабахского конфликта.