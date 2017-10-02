Премьер-министр Армении принял комиссара Европейского Союза по вопросам расширения и политики соседства

Премьер-министр Армении Карен Карапетян принял 2 октября комиссара Европейского Союза по вопросам расширения и политики соседства Йоханнеса Хана и возглавляемую им делегацию.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, приветствуя гостей, премьер отметил:

«У Армении был полный активных событий год, и отношения Армения-ЕС не были исключением. Мы завершили переговоры и парафировали Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, которое будет подписано в Брюсселе. Восточное партнерство, как формат многостороннего сотрудничества, пополняет наши двусторонние отношения с ЕС. За последние годы удалось добиться заметных результатов и в отраслевых направлениях партнерства, и у нас особые ожидания от предстоящего саммита».

Глава правительства рассказал о реализованных в рамках партнерства Армения-ЕС инициативах и работах и выразил удовлетворение их результатами, подчеркнув важность продолжения партнерства. Премьер оценил сотрудничество с главой делегации ЕС в Армении, послом Петром Свитальским как эффективное и конструктивное.

Комиссар Европейского Союза по вопросам расширения и политики соседства Йоханнес Хан, подчеркнув продолжение партнерства с Арменией, отметил: «Я думаю, что, подписав Всеобъемлющее и расширенное партнерское соглашение, мы сделаем шаг вперед, после чего мы примем решение принять или не принять возможности, предоставляемые этим соглашением», - сказал Хан, добавив, что это первый случай, когда ЕС подписывает такое соглашение с государством-членом ЕАЭС, и это может стать моделью для других стран.

Собеседники обсудили ряд вопросов, касающихся повестки дня сотрудничества Армения-ЕС. Премьер Карапетян подчеркнул важность продолжения режима льготного режима ЕС GSP+.

Карен Карапетян представил приоритеты правительства Армении, отметив, что реформы будут реализованы во всех сферах, которые будут в первую очередь направлены на изменение менталитета, применение новой культуры управления и обеспечение эффективной обратной связи с общественностью. Йоханнес Хан оценил план правительства как амбициозный, отметив, что ЕС готов обсуждать возможности помощи в сферах, представляющих взаимный интерес.