Поручено начать работы по праздничному оформлению Еревана

В ходе состоявшегося в мэрии Еревана рабочего совещания коснувшись подготовительных работ по организации мероприятий, приуроченных ко дню основания Еревана - «Эребуни-Ереван 2799», мэр Еревана Тарон Маргарян поручил начальнику управления внешнего оформления и рекламы аппарата мэрии, а также компании «Еркахлуйс» начать работы по праздничному оформлению и художественному освещению площадей, главных проспектов и улиц столицы. Об этом сообщили Арменпресс в Управление информации и по связям с общественностью мэрии Еревана.

«День празднества «Эребуни-Ереван»праздник не только для ереванцев, но и для армян мира, что в свою очередь подразумевает дополнительную ответственность каждого из нас по обеспечению праздничного настроения в столице.

В последние годы в эти дни наблюдается значительный приток туристов, что является еще одним важным стимулом, чтобы Ереван должным образом предстал перед гостями. Следовательно, организуйте работы по внешнему оформлению столицы таким образом, чтобы они были завершены в сроки», - отметил Тарон Маргарян.