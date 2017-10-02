Подозреваемый в расстреле людей в Лас-Вегасе покончил с собой до прибытия полиции

Подозреваемый в массовом расстреле людей, которое произошло в ночь на понедельник в Лас-Вегасе, покончил с собой до прибытия полиции. Об этом сообщил шериф города Джозеф Ломбардо, выступление которого транслировал телеканал CNN.

"Мы считаем, что он [подозреваемый] покончил с собой до нашего прибытия", - сказал он.

Известно также, что полиция обнаружила 10 единиц огнестрельного оружия в комнате злоумышленника,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По словам Ломбардо, преступник вел стрельбу из номера, расположенного на 32-м этаже. "Когда полиция проникла в номер отеля, находившийся там стрелок был уже мертв", - подчеркнул он.

Ссылаясь на последние данные, поступившие от дежурных служб Лас-Вегаса, шериф сообщил, что при стрельбе погибли более 50 человек, еще более 400 пострадали. На концерте, по его словам, присутствовали около 22 тыс. зрителей.





