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На заседании Постоянной комиссии НС по внешним связям обсужден вопрос о референдум независимости в Иракском Курдистане


В Постоянной комиссии Национального Собрания Армении по внешним 2 октября связям под председательством Армена Ашотяна Аналитический совет в закрытом режиме обсудил вопрос “Референдум независимости в Иракском Курдистане: воздействия на регион”.

Как сообщили Арменпресс в Управлении НС Армении по связям с общественностью и СМИ, в дебатах приняли участие эксперты сферы, председатель Постоянной комиссии по внешним отношениям НС Республики Арцах А.Мхитарян.

В начале заседания с основным докладом по теме выступил эксперт В.Восканян.



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