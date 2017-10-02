После стрельбы в Лас-Вегасе госпитализированы более 400 человек

Более 400 человек были отправлены в больницы после стрельбы в Лас-Вегасе (штат Невада), заявила в понедельник местная полиция.

"По оценкам пожарного управления округа Кларк, после стрельбы в воскресенье вечером в местные больницы были направлены примерно 406 человек, 50 человек погибли", — говорится в сообщении на странице полиции Лас-Вегаса вTwitter,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Там отмечается, что среди погибших — один из сотрудников полиции, который в то время не был на дежурстве. Кроме того, двое полицейских получили ранения. Их состояние не вызывает опасений, говорится в сообщении.