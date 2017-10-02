Сотрудникам муниципальных шахматных школ будет предоставлен пакет медицинского страхования

В ходе очередного рабочего совещания мэр Еревана Тарон Маргарян, коснувшись процесса по обеспечению пакетами медицинского страхования сотрудников муниципальных учреждений, поручил заместителю мэра Ваге Никояну и советнику мэра, координирующему работы отдела спорта аппарата и остальным ответственным лицам предпринять соответствующие шаги по обеспечению 170 сотрудников муниципальных шахматных школ пакетами медицинского страхования. Об этом сообщили Арменпресс в Управление информации и по связям с общественностью мэрии Еревана.

Напомним, что с 1-го января 2018 года как сотрудникам аппарата и муниципальных организаций, так и почти 4700 сотрудникам муниципальных детских садов будет предоставлен пакет медицинского страхования.