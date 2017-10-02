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Азиатские индексы выросли - 02-10-17


ТОКИО, 2 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 2 октября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.22% и составил 20400.78 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.07% и составил 1673.62 пункта: Китайский Shanghai Composite не изменился и опять составил 3348.94 пункта, а HANG SENG не изменился и опять составил 27554.30 пункта.



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