Любви все возрасты покорны: двойная свадьба в доме престарелых

В Доме-интернате номер 1 состоялось сразу две свадьбы в один день. Как сообщает Арменпресс, церемонию 2 октября провел сотрудник ЗАГСа, который сам приехал в интернат по такому случаю.

Одна из пар уже год живет в интернате и уже месяц, как помолвлена, а 2 октября эти отношения стали законными. 70-летняя Нвард выходит замуж в третий раз.

«Мой муж скончался 8 лет назад, и уже год я живу здесь. Асрат смог убедить меня и сделал предложение, а я согласилась», - отметила Нвард Восканян.

Для ее мужа, Асрата Манукяна, это тоже третья женитьба.

По такому поводу Дом-интернат номер 1 посетили Первая леди Армении Рита Саргсян, министр труда и по социальным вопросам Артем Асатрян, народный артист АрмССР Рубен Матевосян и ведущая Сусанна Шаинян.

Первая леди впервые присутствовала на таком своеобразном мероприятии. «Наши сегодняшние молодожены доказали, что пословица о том, что любви все возрасты покорны, истинна. Я желаю молодоженам многих лет здоровой жизни», - отметила Рита Саргсян.

Первая леди также преподнесла подарки молодоженам.