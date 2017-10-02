7-го октября, в преддверии празднества «Эребуни-Ереван 2799», в столице пройдет общегородской субботник

В ходе рабочего совещания в мэрии Еревана мэр Тарон Маргарян поручил руководителям административных районов столицы и соответствующим городским службам организовать подготовительные работы и в преддверии празднества «Эребуни-Ереван 2799», 7-го октября провести общегородской субботник. Об этом сообщили Арменпресс в Управление информации и по связям с общественностью мэрии Еревана.

«Ожидаю, что все примут участие в общегородском субботнике, организуемом в преддверии празднества «Эребуни-Ереван 2799», поскольку это наш общий праздник. Помимо сотрудников аппаратов мэрии Еревана и административных районов, в работы будут вовлечены также сотрудники муниципальных учреждений, государственных и частных компаний, а также представители общественных организаций и образовательных учреждений», - отметил Тарон Маргарян.